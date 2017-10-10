МЭР РФ ожидает положительного решения по иску России к ЕС в ВТО по "третьему энергопакету"

МАРРАКЕШ, 10 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ ожидает положительного решения по иску России к Евросоюзу в ВТО (Всемирная торговая организация) по "третьему энергопакету". Об этом сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"Мы все споры начинаем в ВТО только если уверены, что решение будет принято в пользу России. Ожидания позитивны. Пока вся информация по данному делу закрыта", - сказал он.

В апреле 2014 года Россия направила в ВТО иск, касающийся правомерности "третьего энергопакета" ЕС. В Москве считают, что его положения противоречат обязательствам Евросоюза в ВТО по базовым принципам недискриминации и доступа на рынок. Согласно этому документу, собственниками расположенных на территории стран ЕС магистральных трубопроводов не могут быть компании, занимающиеся добычей газа. Они должны либо продать активы в ЕС, либо передать право на управление трубопроводами независимым компаниям из Евросоюза. Между тем в ЕС утверждают, что "третий энергопакет" полностью соответствует обязательствам Евросоюза перед ВТО.