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МЭР РФ ожидает положительного решения по иску России к ЕС в ВТО по "третьему энергопакету"

Экономика и бизнес
10 октября, 9:38 UTC+3 МАРРАКЕШ МАРРАКЕШ 10, октября. /ТАСС

Глава министерства Максим Орешкин отметил, что подробная информация по данному делу пока не разглашается

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МАРРАКЕШ, 10 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ ожидает положительного решения по иску России к Евросоюзу в ВТО (Всемирная торговая организация) по "третьему энергопакету". Об этом сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"Мы все споры начинаем в ВТО только если уверены, что решение будет принято в пользу России. Ожидания позитивны. Пока вся информация по данному делу закрыта", - сказал он.

В апреле 2014 года Россия направила в ВТО иск, касающийся правомерности "третьего энергопакета" ЕС. В Москве считают, что его положения противоречат обязательствам Евросоюза в ВТО по базовым принципам недискриминации и доступа на рынок. Согласно этому документу, собственниками расположенных на территории стран ЕС магистральных трубопроводов не могут быть компании, занимающиеся добычей газа. Они должны либо продать активы в ЕС, либо передать право на управление трубопроводами независимым компаниям из Евросоюза. Между тем в ЕС утверждают, что "третий энергопакет" полностью соответствует обязательствам Евросоюза перед ВТО.

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Орешкин, Максим Станиславович
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