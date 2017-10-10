МЭР РФ ожидает положительного решения по иску России к ЕС в ВТО по "третьему энергопакету"

Директор Australian Open: Серена Уильямс хочет вернуться на корт в январе 2018 годаСпорт 10 октября, 10:08
Белки могут появиться в "Зарядье" с 2018 годаМосква 10 октября, 9:52
Синоптики прогнозируют на территории Югры сильный ветер со снегопадом и дождемНовости Урала 10 октября, 9:45
СМИ: Венгрия предложит пересмотреть соглашение об ассоциации ЕС и УкраиныМеждународная панорама 10 октября, 9:29
На Украине вступил в силу закон, продлевающий особый статус ДонбассаМеждународная панорама 10 октября, 9:28
ESPN: центровой "Филадельфии" Эмбиид подписал контракт на $148 млн, сыграв 31 матч в НБАСпорт 10 октября, 9:20
СМИ: Пхеньян может провести новое ядерное испытание или ракетный пуск до 18 октябряМеждународная панорама 10 октября, 9:16
Минобороны РФ заявило об уничтожении экономической инфраструктуры ИГ в СирииАрмия и ОПК 10 октября, 8:52
Экс-губернатор Новосибирской области планирует найти работу в регионеПолитика 10 октября, 8:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАРРАКЕШ, 10 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ ожидает положительного решения по иску России к Евросоюзу в ВТО (Всемирная торговая организация) по "третьему энергопакету". Об этом сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин.
"Мы все споры начинаем в ВТО только если уверены, что решение будет принято в пользу России. Ожидания позитивны. Пока вся информация по данному делу закрыта", - сказал он.
В апреле 2014 года Россия направила в ВТО иск, касающийся правомерности "третьего энергопакета" ЕС. В Москве считают, что его положения противоречат обязательствам Евросоюза в ВТО по базовым принципам недискриминации и доступа на рынок. Согласно этому документу, собственниками расположенных на территории стран ЕС магистральных трубопроводов не могут быть компании, занимающиеся добычей газа. Они должны либо продать активы в ЕС, либо передать право на управление трубопроводами независимым компаниям из Евросоюза. Между тем в ЕС утверждают, что "третий энергопакет" полностью соответствует обязательствам Евросоюза перед ВТО.