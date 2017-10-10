Орешкин: Россия и Украина не видят компромиссов по комплексному иску РФ в ВТО

МАРРАКЕШ, 10 октября. /ТАСС/. Россия и Украина не видят компромиссов по комплексному иску РФ в ВТО, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО).

"В рамках процедур ВТО эти контакты (между странами) происходят. Пока никаких компромиссов нет. Мы продолжаем двигаться по тем процедурам, которые есть. Это касается как исков Украины против России, так и России против Украины", - сказал он.

Ранее Россия направила в орган по разрешению споров запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми Украиной санкциями против России. Орешкин подчеркнул, что некоторые из этих мер не просто не защищают украинскую экономику, а, напротив, создают для нее дополнительные проблемы. Кроме того, по мнению главы Минэкономразвития РФ, есть серьезные основания предполагать, что санкции в отношении России Украина предпринимает в нарушение ее обязательств в ВТО, включая дополнительные обязательства, принятые в ходе присоединения.

Запрос на проведение консультаций в ВТО - это первая процедура в рамках подачи иска в организацию. В соответствии с процедурами ВТО, в течение двух месяцев должны быть проведены консультации с правительством Украины для поиска взаимоприемлемого решения сложившейся ситуации. Если консультации не принесут ожидаемого результата, Россия может начать вторую стадию спора - передачу дела на рассмотрение третейской группы.

Ограничения со стороны Украины

Комплексный иск России в ВТО касается не только ограничений в сфере поставок продовольственных и непродовольственных товаров, но и в части запрета украинской стороны на аккредитацию российских СМИ. Помимо перечисленных ограничений, особые процедуры применяются при ввозе на территорию Украины российских книг и другой печатной продукции, особый режим налогообложения применяется при ввозе подержанных российских автомобилей. На территории Украины запрещается или дискриминационным образом ограничивается деятельность сотен российских компаний - производителей и поставщиков товаров и услуг.

Кроме того, введен специальный экологический, санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль в отношении российских пищевых продуктов, изделий легкой промышленности, косметики, бытовой химии и других российских товаров.

Российским компаниям запрещено участвовать в приватизации - это является еще одним грубым нарушением украинских обязательств в ВТО, говорил ранее российский министр. Также, по словам главы Минэкономразвития РФ, Украина при подготовке мер нарушила и свои многочисленные обязательства в отношении транспарентности процедур разработки и введения запретов и других ограничений в торговле. Несмотря на требования соглашений ВТО, эти меры последовательно не нотифицируются в ВТО.