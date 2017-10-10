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Минтранс вводит в эксплуатацию новый центр управления полетами воздушных судов в Москве

Экономика и бизнес
10 октября, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Центр построен с привлечением бюджетных и внебюджетных средств на общую сумму более 3,7 млрд руб.

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© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ во вторник вводит в эксплуатацию новый центр управления полетами (ЦУП), говорится в сообщении ведомства.

"Новый центр управления полетами, оснащенный АС ОрВД "Синтез-АР4", пришел на смену функционирующей с 1981 года автоматизированной системе УВД "ТЕРКАС", которая устарела морально и физически и не в полной мере отвечает современным требованиям в части обеспечения пропускной способности, согласованного принятия решений, эффективных траекторий для эксплуатантов в условиях высокой интенсивности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что филиал "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" обслуживает движение воздушного транспорта над территорией более 730 тыс. кв км, на которой размещено 70 аэродромов.

"Решение о создании нового центра управления полетами для Московского укрупненного центра единой системы ОрВД было принято распоряжением правительством РФ в 2007 году. Центр построен с привлечением бюджетных и внебюджетных средств на общую сумму более 3,7 млрд руб.", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта РФ Максим Соколов.

Генподрядчиками проекта стали ОАО "Концерн ПВО "Алмаз- Антей" с привлечением субподрядных организаций ОАО "ВНИИРА", ОАО "Фирма "НИТА", ООО "ЛОТЕС ТМ".

Ранее, в рамках ФЦП "Модернизация единой системы организации воздушного движения в РФ 2009 - 2020", реализуемой госкорпорацией под контролем Министерства транспорта РФ и Росавиации, уже введены в эксплуатацию укрупненные центры ЕС ОрВД в Хабаровске, Самаре, Магадане, Иркутске, Красноярске. Подобные центры в скором времени откроются в Тюмени и Екатеринбурге.

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