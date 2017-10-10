Минтранс вводит в эксплуатацию новый центр управления полетами воздушных судов в Москве

Бывший губернатор Ивановской области Павел КоньковБиографии и справки 10 октября, 11:43
Ватутин: Минспорт Турции посодействует в получении виз американским баскетболистам ЦСКАСпорт 10 октября, 11:36
Росавтодор в 2018 году направит на ремонт и содержание дорог более 533 млрд рублейЭкономика и бизнес 10 октября, 11:31
Платные парковки мэрия Новосибирска построит без участия инвестораСибирь 10 октября, 11:22
Минтранс вводит в эксплуатацию новый центр управления полетами воздушных судов в МосквеЭкономика и бизнес 10 октября, 11:09
Сибирские археологи нашли в Дагестане более 300 артефактов возрастом около 400 тыс. летНаука 10 октября, 11:09
Федеральная грузовая компания за 9 месяцев увеличила перевозки на 13%, до 151 млн тТранспорт 10 октября, 11:01
"Ъ": погрузка и грузооборот РЖД до 2025 г. могут увеличиться на 2,2% и 3,1% соответственноТранспорт 10 октября, 10:47
В Сирии при взлете разбился российский Су-24Армия и ОПК 10 октября, 10:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ во вторник вводит в эксплуатацию новый центр управления полетами (ЦУП), говорится в сообщении ведомства.
"Новый центр управления полетами, оснащенный АС ОрВД "Синтез-АР4", пришел на смену функционирующей с 1981 года автоматизированной системе УВД "ТЕРКАС", которая устарела морально и физически и не в полной мере отвечает современным требованиям в части обеспечения пропускной способности, согласованного принятия решений, эффективных траекторий для эксплуатантов в условиях высокой интенсивности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что филиал "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" обслуживает движение воздушного транспорта над территорией более 730 тыс. кв км, на которой размещено 70 аэродромов.
"Решение о создании нового центра управления полетами для Московского укрупненного центра единой системы ОрВД было принято распоряжением правительством РФ в 2007 году. Центр построен с привлечением бюджетных и внебюджетных средств на общую сумму более 3,7 млрд руб.", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта РФ Максим Соколов.
Генподрядчиками проекта стали ОАО "Концерн ПВО "Алмаз- Антей" с привлечением субподрядных организаций ОАО "ВНИИРА", ОАО "Фирма "НИТА", ООО "ЛОТЕС ТМ".
Ранее, в рамках ФЦП "Модернизация единой системы организации воздушного движения в РФ 2009 - 2020", реализуемой госкорпорацией под контролем Министерства транспорта РФ и Росавиации, уже введены в эксплуатацию укрупненные центры ЕС ОрВД в Хабаровске, Самаре, Магадане, Иркутске, Красноярске. Подобные центры в скором времени откроются в Тюмени и Екатеринбурге.