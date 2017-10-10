ОПЕК призвала производителей сланцевой нефти из США ограничить добычу

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо призвал производителей сланцевой нефти из США внести свой вклад в меры ОПЕК по сокращению излишних запасов нефти на рынке. С таким заявлением он выступил на конференции Cera week в Нью-Дели.

"Мы призываем наших друзей из сланцевых провинций Северной Америки разделить с нами всю ответственность со всей серьезностью, которой она заслуживает", - сказал он, добавив, что того требует перенасыщенный рынок.

Баркиндо также выразил надежду, что не только американские, но и другие производители присоединятся к мерам ОПЕК по сокращению добычи нефти.

Как ожидалось ранее, добыча нефти в США в этом году вырастет на 10%, главным образом за счет сланцевиков, и превысит 10 млн баррелей в сутки.

Ведущий экспортер в ОПЕК - Саудовская Аравия - объявила в понедельник, что ограничит экспорт нефти в ноябре на уровне 7,15 млн баррелей для поддержания инициативы ОПЕК, несмотря на спрос в объеме 7,7 млн баррелей в сутки.