ОПЕК призвала производителей сланцевой нефти из США ограничить добычу

Бывший губернатор Ивановской области Павел КоньковБиографии и справки 10 октября, 11:43
Ватутин: Минспорт Турции посодействует в получении виз американским баскетболистам ЦСКАСпорт 10 октября, 11:36
Росавтодор в 2018 году направит на ремонт и содержание дорог более 533 млрд рублейЭкономика и бизнес 10 октября, 11:31
Платные парковки мэрия Новосибирска построит без участия инвестораСибирь 10 октября, 11:22
Минтранс вводит в эксплуатацию новый центр управления полетами воздушных судов в МосквеЭкономика и бизнес 10 октября, 11:09
Сибирские археологи нашли в Дагестане более 300 артефактов возрастом около 400 тыс. летНаука 10 октября, 11:09
Федеральная грузовая компания за 9 месяцев увеличила перевозки на 13%, до 151 млн тТранспорт 10 октября, 11:01
"Ъ": погрузка и грузооборот РЖД до 2025 г. могут увеличиться на 2,2% и 3,1% соответственноТранспорт 10 октября, 10:47
В Сирии при взлете разбился российский Су-24Армия и ОПК 10 октября, 10:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо призвал производителей сланцевой нефти из США внести свой вклад в меры ОПЕК по сокращению излишних запасов нефти на рынке. С таким заявлением он выступил на конференции Cera week в Нью-Дели.
"Мы призываем наших друзей из сланцевых провинций Северной Америки разделить с нами всю ответственность со всей серьезностью, которой она заслуживает", - сказал он, добавив, что того требует перенасыщенный рынок.
Баркиндо также выразил надежду, что не только американские, но и другие производители присоединятся к мерам ОПЕК по сокращению добычи нефти.
Как ожидалось ранее, добыча нефти в США в этом году вырастет на 10%, главным образом за счет сланцевиков, и превысит 10 млн баррелей в сутки.
Ведущий экспортер в ОПЕК - Саудовская Аравия - объявила в понедельник, что ограничит экспорт нефти в ноябре на уровне 7,15 млн баррелей для поддержания инициативы ОПЕК, несмотря на спрос в объеме 7,7 млн баррелей в сутки.