ЦБ считает обоснованным решение суда по делу Сбербанка и "Транснефти"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Банк России считает обоснованным решение суда по спору Сбербанка и "Транснефти", заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на XII международном форуме "Российский рынок производных финансовых инструментов".

"Суд принял, с моей точки зрения, абсолютно обоснованное решение. Сказать, что "Транснефть" не является профессиональным участником рынка и, соответственно, не могла оценить риски, которые несут предложения Сбербанка, - кривить душой. Конечно же, является", - заявил Швецов.

Он отметил, что судебная защита этих сделок является необходимым условием для того, чтобы этот рынок существовал.

В свою очередь директор департамента развития финансовых рынков Центрального банка Елена Чайковская отметила, что "Транснефть", согласно судебному законодательству, имеет возможность до 31 октября подать кассационную жалобу на решение суда.

Спор Сбербанка и "Транснефти"

В начале июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила 66,5 млрд рублей убытков. Сделка с деривативами была заключена перед валютным кризисом 2014 года с целью снижения стоимости обслуживания биржевых рублевых облигаций "Транснефти".

Сбербанк обжаловал решение суда. Вице-президент Sberbank CIB (подразделение, через которое проводятся сделки по хеджированию) Андрей Шеметов тогда говорил, что решение суда в пользу "Транснефти" может привести к массовой подаче подобных исков к банкам, в результате чего убытки российской банковской системы могут достигнуть 1 трлн рублей, а сам российский финансовый рынок будет отброшен в 1998 год.

Девятый арбитражный апелляционный суд 23 августа признал сделку "Транснефти" и Сбербанка по производным финансовым инструментам законной. "Транснефть" раскритиковала решение суда.

Накануне рассмотрения апелляции Сбербанка стало известно, что банк предложил "Транснефти" заключить мировое соглашение, которое не предполагает денежных выплат компании.

Согласно проекту мирового соглашения, "стороны не имеют претензий в части проведенных расчетов". При этом в целях урегулирования спора Сбербанк обязуется предоставлять компании кредиты на наиболее привлекательных условиях, максимально возможную ставку по депозитам, доступ к аналитическим материалам по минимально возможной стоимости, конвертацию средств с минимально возможной комиссией, а также скидку на брокерские услуги.

В документе отмечается, что в результате заключения соглашения "стороны не имеют друг к другу требований, связанных с выплатой неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами и процентов по денежному обязательству".

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что Сбербанк не получал обратной связи от "Транснефти" по мировому соглашению по делу о деривативах, но готов на любые предложения по урегулированию. В "Транснефти" позицию главы Сбербанка называли "конструктивной".