Доходы от приватизации крупных активов пока не заложены в проект бюджета 2018-2020 годы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Доходы от приватизации крупных активов не заложены в проект бюджета на 2018-2020 годы, но это не означает отказа от их продажи, заявила ТАСС первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко.

"Сейчас при формировании бюджета не предусмотрена [приватизация крупных активов в 2018-2020 годах], потому что есть вопросы с рыночной оценкой этих активов. И если ситуация будет более прогнозируемая, то нам ничего не мешает всегда это сделать при уточнении бюджета, при получении на это соответствующих санкций парламента", - сказала она.

Как сообщалось ранее в сопроводительных документах к проекту бюджета на 2018-2020 годы, правительство РФ заложило в бюджет получение 36,63 млрд рублей от приватизации государственных активов. Доходы от приватизации в 2018 году прогнозируются на уровне 13 млрд рублей, в 2019 году - 12,2 млрд рублей, в 2020 году - 11,4 млрд рублей.

В бюджет на 2017 год Минфин закладывал 138 млрд рублей доходов от приватизации. На 2018-2019 годы, в законе о бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы, заложено по 14 млрд рублей.

На 2017 год планировалась продажа нескольких крупных пакетов, в частности, приватизация акций ВТБ, "Совкомфлота", еще 8% акций "Алросы", 25% акций "Российских железных дорог", 50% акций "Русгидро" и 25% акций "Транснефти. Однако сделки были перенесены на более поздний период из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.