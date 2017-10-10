Премьер Алжира отметил большую роль РФ в принятии решения об ограничении добычи нефти

АЛЖИР, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья отметил большую роль России в мобилизации стран, не входящих в ОПЕК, при принятии решения об ограничении добычи нефти.

"Россия сыграла огромную роль в деле мобилизации других стран, особенно вне ОПЕК, в поддержку этих усилий [по ограничению добычи нефти]", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Уяхья добавил, что ценит диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом на эту тему.

"Мы надеемся на дальнейшую реализацию соглашения по снижению добычи, чтобы цены на углеводороды стали разумными, - подчеркнул он. - Надеемся, что этот процесс будет продолжаться и развиваться дальше".