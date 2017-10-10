Минприроды предлагает упростить лицензирование участков шельфа для геологоразведки

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минприроды России разрабатывает законопроект, призванный упростить процедуру лицензирования для геологической разведки участков шельфа, не обладающих стратегическим запасом углеводородов. Об этом во вторник по итогам заседания Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной думы РФ сообщила пресс-служба министерства.
"Минприроды России в целях стимулирования привлечения инвестиций в геологическое изучение недр внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации разработан законопроект, которым предусматривается введение альтернативной процедуры лицензирования вышеуказанных участков. Планируется, что участки недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря России, не имеющие запасов углеводородов промышленных категорий, на основании заявки заинтересованного лица могут быть предоставлены правительством РФ для геологического изучения. Предоставлять такие участки недр в пользование будет возможно при условии наличия заключений об отсутствии угрозы интересам обороны страны и безопасности государства", - говорится в сообщении ведомства.
Проект соответствующего Федерального закона об изменениях в закон "О недрах" был представлен на заседании Госдумы. По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ и главы Роснедр Евгения Киселева, законопроект позволит улучшить сложившуюся ситуацию, когда предприниматели не спешат разрабатывать участки шельфа, где нет стратегических запасов углеводородов, из-за высоких рисков, связанных с недостаточной геологической изученностью шельфа и необходимостью нести финансовые затраты при получении права пользования недрами по аукциону без гарантий положительного результата работ.