МЭР надеется на скорую отмену Турцией новых правил импорта российских товаров

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития России надеется на скорую отмену Турцией ранее введенных более строгих требований к ряду импортируемых из России видов сельхозпродукции.
Об этом ТАСС сообщил представитель министерства.
"Мы, безусловно, надеемся, что в самое ближайшее время данный порядок импорта российских товаров будет отменен турецкой стороной, - подчеркнули в Минэкономразвития. - Торгпредство России в Турции в самое ближайшее время планирует провести переговоры с полномочными представителями Минэкономики и Минсельхоза Турции".
Ранее министр торговли и таможни Турции Бюлент Тюфенкчи говорил, что принятые республикой правила носят зеркальный характер. Так, по его словам, Россия требовала наличие заверений от торгового представительства и генконсульства для некоторых товаров, импортируемых из Турции.
Однако в Минэкономразвития отрицают введение подобных мер. "Российской стороной не вводились меры, на которые ссылается турецкая сторона в качестве причины принятой ею якобы "зеркальной" меры. Это односторонняя мера, введенная партнерами", - подчеркнули в российском министерстве.
С 1 января 2016 года на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз перечня сельскохозяйственной продукции из Турции. На данный момент почти все ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции сняты, но запрет на ввоз томатов пока сохраняется. Однако, как заявил в начале октября министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, поставки турецких томатов начнутся в конце года.