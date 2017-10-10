Reuters: хакеры взломали кредитные истории 15,2 млн британских клиентов Equifax

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Американское бюро кредитных историй Equifax во вторник сообщило, что хакерам удалось получить доступ к личным данным 15,2 млн его клиентов в Великобритании. Об этом информировало агентство Reuters со ссылкой на представителей Equifax.

Личные записи британских клиентов компании были взломаны в ходе глобальной кибератаки, от которой пострадали 145,5 млн пользователей сервиса Equifax в США и других странах.

"Я вновь хотел бы принести самые искренние извинения всем, кого обеспокоили или затронули эти преступные действия, - заявил глава европейского подразделения Equifax Патрисио Ремон. - Позвольте мне воспользоваться возможностью подчеркнуть, что защита данных наших потребителей и клиентов всегда является нашим высшим приоритетом".

Большая часть личных счетов британцев, пользовавшихся услугами Equifax, - 14,5 млн - не содержала информацию, утечка которой таила бы угрозу для них. Однако хакерам удалось получить доступ к конфиденциальным данным около 700 тыс. британцев, утечка которых представляет для них потенциальный риск, признали в компании. Этим клиентам компания пообещала предоставить бесплатно пакеты услуг, позволяющие снизить вероятность стать жертвой действий преступников.