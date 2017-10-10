Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: хакеры взломали кредитные истории 15,2 млн британских клиентов Equifax

Экономика и бизнес
10 октября, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

В компании признали, что утечка данных около 700 тыс. британцев представляет для них потенциальный риск

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Американское бюро кредитных историй Equifax во вторник сообщило, что хакерам удалось получить доступ к личным данным 15,2 млн его клиентов в Великобритании. Об этом информировало агентство Reuters со ссылкой на представителей Equifax.

Смотрите также

Reuters: хакеры могли получить доступ к данным eще около 2,5 млн клиентов Equifax

WSJ: бюро кредитных историй Equifax выявило крупную кибератаку только через четыре месяца

Личные записи британских клиентов компании были взломаны в ходе глобальной кибератаки, от которой пострадали 145,5 млн пользователей сервиса Equifax в США и других странах.

"Я вновь хотел бы принести самые искренние извинения всем, кого обеспокоили или затронули эти преступные действия, - заявил глава европейского подразделения Equifax Патрисио Ремон. - Позвольте мне воспользоваться возможностью подчеркнуть, что защита данных наших потребителей и клиентов всегда является нашим высшим приоритетом".

Большая часть личных счетов британцев, пользовавшихся услугами Equifax, - 14,5 млн - не содержала информацию, утечка которой таила бы угрозу для них. Однако хакерам удалось получить доступ к конфиденциальным данным около 700 тыс. британцев, утечка которых представляет для них потенциальный риск, признали в компании. Этим клиентам компания пообещала предоставить бесплатно пакеты услуг, позволяющие снизить вероятность стать жертвой действий преступников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
2
Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018
3
МИД Украины выразил возмущение в связи с заявлением президента Чехии по Крыму
4
Фигуранта уголовного дела о миллионных хищениях в Арктике осудили на 2 года условно
5
Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют
6
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
7
В приложении Telegram появился русский язык
Темы дня
Новости партнеров
Реклама