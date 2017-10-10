Reuters: хакеры взломали кредитные истории 15,2 млн британских клиентов Equifax

Дешам: после выхода сборной Франции на ЧМ-2018 есть чувство хорошо сделанной работыСпорт 11 октября, 1:26
Сборные Франции и Португалии сыграют на чемпионате мира по футболу в РоссииСпорт 11 октября, 1:06
Армия Ирака объявила о полном освобождении города Эль-Хувейджа от боевиков ИГМеждународная панорама 11 октября, 0:57
В приложении Telegram появился русский языкОбщество 11 октября, 0:31
Арьен Роббен объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов по футболуСпорт 11 октября, 0:26
Десять команд стартуют в чемпионате России по волейболу среди женских командСпорт 11 октября, 0:19
Три российских клуба стартуют в розыгрыше баскетбольного Кубка ЕвропыСпорт 11 октября, 0:08
Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018Спорт 10 октября, 23:56
Определились составы дивизионов футбольной Лиги наций УЕФАСпорт 10 октября, 23:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Американское бюро кредитных историй Equifax во вторник сообщило, что хакерам удалось получить доступ к личным данным 15,2 млн его клиентов в Великобритании. Об этом информировало агентство Reuters со ссылкой на представителей Equifax.
Личные записи британских клиентов компании были взломаны в ходе глобальной кибератаки, от которой пострадали 145,5 млн пользователей сервиса Equifax в США и других странах.
"Я вновь хотел бы принести самые искренние извинения всем, кого обеспокоили или затронули эти преступные действия, - заявил глава европейского подразделения Equifax Патрисио Ремон. - Позвольте мне воспользоваться возможностью подчеркнуть, что защита данных наших потребителей и клиентов всегда является нашим высшим приоритетом".
Большая часть личных счетов британцев, пользовавшихся услугами Equifax, - 14,5 млн - не содержала информацию, утечка которой таила бы угрозу для них. Однако хакерам удалось получить доступ к конфиденциальным данным около 700 тыс. британцев, утечка которых представляет для них потенциальный риск, признали в компании. Этим клиентам компания пообещала предоставить бесплатно пакеты услуг, позволяющие снизить вероятность стать жертвой действий преступников.