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Reuters: хакеры могли получить доступ к данным eще около 2,5 млн клиентов Equifax

Экономика и бизнес
3 октября, 2:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, октября. /ТАСС

Общее число клиентов бюро кредитных историй, доступ к личным данным которых могли получить хакеры, составляет приблизительно 145,5 млн человек, передает агентство

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НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Число клиентов американского бюро кредитных историй Equifax, доступ к личным данным которых могли получить хакеры, больше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Смотрите также

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Кибермошенники получили доступ к данным 143 млн клиентов компании Equifax

В начале сентября Equifax сообщила, что в результате кибератак злоумышленники потенциально могли получить доступ к данным примерно 143 млн ее клиентов. Личная информация включала их имена, номера страховок, даты рождения, адреса, номера водительских удостоверений и кредитных карт.

Однако в компании выяснили, что еще около 2,5 млн ее клиентов потенциально могли быть затронуты кибератакой, отмечает Reuters. Таким образом, общее число клиентов, чьи данные оказались скомпрометированы, составляет примерно 145,5 млн человек.

Базирующаяся в Атланте (штат Джорджия) Equifax основана в 1899 году. Она собирает и хранит кредитную информацию более чем 800 млн человек и свыше 88 млн компаний по всему миру.

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