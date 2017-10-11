Стокгольмский арбитраж завершил слушания по делу "Нафтогаза" и "Газпрома"

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КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Стокгольмский арбитраж завершил 10 октября слушания по делу "Нафтогаза" и "Газпрома". Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
"Слушания закончились. Аргументы наших юристов, экспертов и свидетелей были убедительны. Так что есть позитив", - написал он в Facebook.
Разбирательство между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмском арбитраже) началось еще в 2014 году. Компании судятся из-за контрактов на поставку газа и его транзит через территорию Украины с 2009 года. Слушания по иску "Газпрома" завершились в декабре 2016 года.
Требования "Газпрома" к "Нафтогазу" составляли более $37 млрд. Эта сумма включает в себя оплату задолженности за газ, поставленный в мае - июне 2014 года, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012-2016 годы, а также пеню за просрочку оплаты.
31 мая Стокгольмский арбитраж вынес первое решение по иску "Газпрома" к "Нафтогазу", в котором отклонил основные требования российской компании и назвал принцип "бери или плати" несправедливым. 30 июня стало известно, что Стокгольмский арбитраж предложил "Газпрому" и "Нафтогазу Украины" самим договориться о суммах претензий по иску российской компании. Однако компаниям договориться не удалось.