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"Нафтогаз" ожидает решения арбитража по спору с "Газпромом" до конца ноября

Экономика и бизнес
11 октября, 11:19 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, октября. /ТАСС

Во вторник в арбитраже завершились слушания по контракту купли-продажи газа между двумя компаниями

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КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" ожидает, что окончательные решения Стокгольмского арбитража по спору с российским "Газпромом" (по контракту на поставку газа и по контракту на транзит) будут вынесены судом до конца ноября текущего года. Об этом заявил в среду главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"У нас есть два иска. Один иск относительно транзитного контракта, другой иск по контракту купли-продажи. Но сроки вынесения решений одинаковые по обоих исках (конец ноября 2017 года)", - сообщил он в интервью Deutsche Welle.

В арбитраже 10 октября завершились слушания по контракту купли-продажи газа между "Нафтогазом" и "Газпромом". Эти слушания были проведены, поскольку ранее оппоненты не смогли прийти к согласию в части имплементации отдельного решения суда, принятого арбитражем по этому контракту в июне текущего года. "Почти ни по одному из пунктов, по которым мы должны были договориться, мы не достигли соответствующего согласия. Наиболее важными моментами (спора сторон) был выбор конкретного контракта на хабе, который определил арбитраж, и применение принципа "бери или плати" на будущее", - сообщил Витренко.

По его словам, также не было достигнуто согласие между "Нафтогазом" и "Газпромом" в части пересмотра цены газа, начиная с апреля 2014 года и по настоящее время. "Теперь период с апреля 2014 года по сегодняшний день, который должен был бы стать предметом переговоров, станет предметом решения арбитража", - пояснил представитель украинской компании.

Витренко считает, что по этому иску в итоге выиграет "Нафтогаз" и российская компания будет выплачивать значительную сумму. "Речь идет о миллиардах долларов, если не о сумме более десяти миллиардов. Мы не ожидаем, что в результате этого процесса, если взять и иск по купле--продаже, и иск о транзите, мы в итоге что-то будем платить "Газпрому", - добавил Витренко. В любом случае, продолжил он, у сторон будет время для подачи апелляции на вынесенные решения.

Кроме денежных компенсаций выполнение решений суда может быть и в форме взыскания активов за рубежом, продолжил он. "Газпром" является юридическим лицом. Соответственно, оно имеет за рубежом активы, на которые может быть достаточно легко наложить взыскание. Например, на газ, который "Газпром" поставляет Европе, или другие активы", - сказал Витренко. Он уточнил, что в любой стране, которая ратифицировала нью-йоркскую конвенцию о выполнении решений арбитражей, "можно прийти и наложить взыскание на активы".

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