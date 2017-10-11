Морское грузовое сообщение планируется открыть между Новороссийском и Латакией

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КРАСНОДАР, 11 октября. /ТАСС/. Грузовое морское сообщение планируется организовать между Новороссийском и сирийским средиземноморским портом Латакия, сообщили ТАСС в пресс-службе ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в среду.
"Заключен договор на перевалку экспортных и импортных контейнеров с линией Новороссийск - Латакия. Данный грузопоток пока формируется", - говорится в сообщении.
Предполагается, что в Новороссийск будут поставляться из Сирии импортные скоропортящиеся грузы, а экспортироваться через Латакию оборудование и генеральные грузы.
"Предприятия группы НМТП... рассматривают все поступающие заявки и при наличии технической возможности подтверждают прием груза", - добавила собеседница агентства.
Сроки первых отгрузок не уточняются.
Ранее адыгейская компания "Адыг-Юрак" наладила через порт Новороссийск поставки овощей и фруктов из сирийских приморских провинций Латакия и Тартус. До конца лета планировалось импортировать около 6 тыс. тонн груза.
ОАО "НМТП" является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. В 2016 году этот показатель у порта составил 87,1 млн тонн, на долю группы НМТП приходится 79,4 млн тонн. Грузооборот ОАО "НМТП" составляет 34,1% от общего объема грузов всех портов Азово-Черноморского бассейна.