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Руководство "Синдики" усилит оцепление вокруг сгоревшего ТЦ за счет собственной охраны

Экономика и бизнес
11 октября, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

МЧС предупреждало, что находиться внутри обгоревшего здания небезопасно, но накануне часть работников ТЦ прорвали оцепление полиции

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Руководство компании "Синдика" (ООО "Синдика-О"), которой принадлежит сгоревший 8-10 октября торговый комплекс в Одинцовском районе Московской области, намерено усилить оцепление вокруг объекта за счет собственной службы безопасности. Кроме того, планируется построить ограждение вокруг пепелища, рассказали ТАСС 11 октября в пресс-службе компании.

Ранее в МЧС сообщали, что находиться внутри комплекса опасно для жизни из-за угрозы обрушения, поэтому ведомство использовало беспилотники для обследования здания и робототехнические комплексы для проливки конструкций и разбора завалов. Однако 10 октября работавшие на территории "Синдики" люди прорвали оцепление полиции. Из них часть смогла попасть внутрь остова здания, однако сотрудники правоохранительных органов вывели всех за ограждение.

"Мы хотим свои усилия, свою службу безопасности приобщить к этому делу (к усилению оцепления - прим. ТАСС). Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить абсолютную безопасность", - пояснили в пресс-службе "Синдики".

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Представители руководства компании обсуждали необходимость усиления оцепление на совещании 10 октября, добавил собеседник агентства. Один из возможных вариантов - к охране территории привлекут ЧОП. Также руководство компании намерено построить ограждение вокруг пепелища, добавили в пресс-службе "Синдики".

Сейчас вся территория оцеплена полицией, рассказал ранее журналистам первый заместитель министра потребительского рынка и услуг Московской области Кирилл Григорьев. Он отметил, что, по данным полиции, "фактов мародерства не зафиксировано".

Пожар в торговом комплексе "Синдика" начался 8 октября и был окончательно потушен 10 октября, его общая площадь составила 55 тыс. квадратных метров. Кровля здания обвалилась на площади 1 тыс. квадратных метров, были эвакуированы около 3 тыс. человек. При пожаре пострадали три человека, один из них был госпитализирован.

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