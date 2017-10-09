МЧС при помощи беспилотников обследовало сгоревший ТЦ "Синдика"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. МЧС задействовало беспилотные летательные аппараты для обследования сгоревшего здания торгового центра "Синдика" в Одинцовском районе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Для оценки состояние торгового центра и выявления скрытых очагов горения для обследования здания применялись беспилотные летательные аппараты вертолетного типа. Обследование здания беспилотниками показало, что внутри находиться опасно из-за обрушившихся конструкций и угрозы дальнейшего обрушения", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, Центр поддержки принятия решений Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России, развернутый для выработки эффективных подходов по тушению пожара, также подтвердил, что осуществлять проливку непосредственно внутри здания недопустимо из-за угрозы жизни самим пожарным. "В связи с этим пожарно-спасательные подразделения продолжают осуществлять проливку торгового центра снаружи здания с использованием специальной пожарно- спасательной техники", - отметил представитель МЧС.

Ранее в экстренных службах сообщили ТАСС, что в ТЦ "Синдика" сохраняется угроза обрушения. Источник пояснил, что температура в здании была такой, что все конструкции потеряли свою устойчивость. "Металл плавился, бетонные блоки лишились прочности, горячий бетон при проливке превращается в крошку", - рассказали в экстренных службах.