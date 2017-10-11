Экс-трейдер банка "Ак Барс" 5 лет манипулировал акциями на Мосбирже в ущерб работодателю

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Банк России установил совершение сделок на Мосбирже бывшим трейдером банка "Ак Барс", которые являются манипулированием рынка ценных бумаг и были совершены с 2011 по 2016 год. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

В частности, регулятор установил, что с 18 марта 2011 года по 9 декабря 2016 года теперь уже бывший трейдер банка "АК БАРС" и уполномоченное лицо ИК "АК БАРС Финанс" Люлинский Артем Хаимович в собственных интересах и в ущерб работодателю многократно осуществлял операции по единообразной схеме с 31 ценной бумагой, обращающейся на Московской бирже. Схема манипулирования заключалась в том, что Люлинский со своего личного биржевого счета, оформленного на него в одном из крупных профучастников, совершал покупки акций по рыночной цене, а затем, накопив достаточный для себя объем, выставлял с рабочего счета в банке "Ак Барс" либо в ИК "Ак Барс Финанс" заявку на продажу ценных бумаг выше рынка и удовлетворял ее. При этом аналогично Люлинский в некоторые дни продавал акции (совершал сделку шорт) со своего брокерского счета, а затем закрывал позицию выгодным для себя образом, удовлетворяя заявку ниже рынка со счета работодателя. В результате каждой такой операции он получал прибыль в несколько сотен тысяч рублей.

Всего ЦБ РФ установил 494 случая (дни, в которые совершались незаконные сделки), когда Люлинский в корыстных целях совершал манипуляции на рынка акций Мосбиржи. При этом из 494 случаев манипулирования 477 завершились для трейдера с положительным финансовым результатом, а всего за период с 2011 по 2016 год Люлинский получил положительный финансовый результат в размере чуть более 77 млн рублей. Из 494 дней подобных сделок Люлинского 210 дней были сделками лонг (покупки) и 263 операций шорт.

"Мы установили суть более 77 млн рублей полученного Люлинским финансового результата. Это не значит, что на 77 млн рублей он нанес ущерб. Говоря о прибыли Люлинского, мы не говорим о том ущербе, который понес его работодатель в результате этих операций. Для того, чтобы проломить рынок через стакан, через глубину, куда он выставлял собранный им пакет, ему нужно было потратить больше денег, больше ресурсов, чем он получал прибыли. То есть по пути он еще удовлетворял заявки независимых участников рынка, на что тратились деньги его работодателя в результате этих невыгодных для работодателя операций", - пояснил Валерий Лях.

Люлинский начинал свою карьеру в банке "Ак Барс" и на момент совершения сделок не был одним из ключевых трейдеров банка. Незаконные сделки с манипулированием акциями на Мосбирже выявил ЦБ РФ, а затем сообщил об этом банку "Ак Барс", который провел собственное внутреннее расследование и также выявил незаконные сделки Люлинского.