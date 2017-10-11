Единороссы предложили кабмину создать совместную комиссию по проблеме долгов регионов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме предложила совместно с правительством РФ создать комиссию по проблеме несбалансированности региональных бюджетов, куда бы вошли представители всех фракций парламента. Такое предложение озвучил в среду первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев по итогам правительственного часа с вице-премьером Дмитрием Козаком.

"Горящей сегодня является проблема несбалансированности региональных бюджетов. Мы, фракция "Единая Россия", предлагаем принять незамедлительное решение о формировании совместной [с правительством РФ] комиссии, в которой от Госдумы вошли бы представители всех фракций, комитетов по бюджету, по региональной политике, регламенту и контролю, по местному самоуправлению", - заявил он, призвав Козака начать совместную работу и оперативно принимать решения.

Поиски решений

Исаев напомнил, что на сегодняшний день долг регионов "в целом по России составляет 2 трлн 200 млрд рублей, что превышает треть собственных доходов регионов". По его словам, "эта цифра выглядит еще более удручающей, если посмотреть на долг отдельных субъектов". Так, отметил депутат, "50 регионов имеют долги, превышающие 50% их собственных доходов, у восьми субъектов долги превышают 100% их доходов". "Значительная часть этого долга - долг перед федеральным бюджетом", - пояснил парламентарий. Он также подчеркнул, что недавно президент "РФ Владимир Путин принял чрезвычайно важное и смелое решение о реструктуризации федерального долга, составляющего почти половину названной суммы". Данное решение, уверен депутат, "требует от регионов введения режима жесткой экономии, контроля за каждой используемой копейкой".

"Кроме того, регионы должны подписаться под правилом о том, что долги субъекта никогда не превысят треть его собственных доходов. Это решение позволяет в самые ближайшие годы высвободить 428 млрд рублей, которые смогут пойти на строительство школ и больниц, детских садов, на реализацию инфраструктурных проектов. И мы ждем активного включения всех регионов в эту программу", - подчеркнул первый заместитель руководителя думских единороссов.

Более того, Исаев обратил внимание на поручение президента, данное в конце сентября правительству и парламенту, найти решение проблемы обслуживания коммерческих долгов субъектов, оформленных либо в виде прямых займов в коммерческих банках, либо в виде коммерческих векселей и облигаций. "До 13% средств региональных бюджетов сегодня уходит на обслуживание коммерческих долгов. Даже не на погашение того, что регион должен, а просто на выплату процентов банкам. Эти деньги ждут в школах, на стройках, ждут молодые люди, готовые открыть самостоятельный бизнес. В самые кратчайшие сроки нам нужно разработать программу по реструктуризации и этого долга", - заключил депутат.