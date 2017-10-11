"Юлмарт" продолжает переговоры с кредиторами по урегулированию ситуации с долгом

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Интернет-магазин "Юлмарт", одному из акционеров которого предъявлено обвинение в мошенничестве на 1 млрд рублей, продолжает переговоры с кредиторами по урегулированию ситуации с долгом компании. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

"Компания, как и прежде, заинтересована в скорейшем разрешении всех существующих противоречий с кредиторами... Нам удалось добиться значительных успехов в этом направлении и прийти к взаимопониманию с большинством кредиторов. Все достигнутые к этому моменту договоренности с партнерами, в том числе и по новым проектам, будут реализовываться в полном объеме, несмотря на обстоятельства", - отмечается в сообщении.

Ретейлер продолжает операционную деятельность в обычном режиме.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что совладельцу компании "Юлмарт" Дмитрию Костыгину предъявлено обвинение в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд рублей. По версии следствия, в апреле 2016 года Сбербанк, согласно условиям договора, на расчетный счет НАО "Юлмарт", перечислил денежные средства в сумме 1 млрд рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в производстве ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу находится ранее возбужденное уголовное дело по факту уклонения руководством "Юлмарта" от уплаты налогов в бюджет России на сумму более 116 млн рублей. В настоящее время задолженность по налогам, пеням и штрафам погашена в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в марте 2017 года подал иск на 1 млрд рублей в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к группе "Юлмарт".

"Юлмарт" - российский интернет-ретейлер, насчитывающий свыше 400 представительств в более чем 200 городах России. В 2015 году выручка компании увеличилась на 4% - до 62,7 млрд рублей. Руководство "Юлмарта" неоднократно сообщало, что ретейлер намерен выйти на IPO, однако сроки постоянно переносились. Согласно последнему заявлению, выход на биржу мог состояться в начале 2017 года, при этом "Юлмарт" был готов разместить около 20% акций.

Самой большой долей в "Юлмарте" (38,5%) владеет компания Donna Union Foundation Михаила Васинкевича, еще 31,6% принадлежит Koshigi Ltd Костыгина, оставшимися 29,9% обладает Август Мейер.

На данный момент в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подано несколько исков о банкротстве "Юлмарта" и компаний, входящих в группу.