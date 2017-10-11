Новое здание МДТ в Петербурге планируется ввести к концу 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Все работы по новой сцене петербургского Малого драматического театра (МДТ, Театра Европы) полностью планируют завершить в конце 2019 года. Об этом в среду сообщила журналистам глава Северо-Западной дирекции Минкультуры Наталья Волынская.

"К весне 2018 года планируем возвести само здание, затем работы по внутренней отделке. В середине 2019 года поставки театрального оборудования. К концу 2019 года процесс должен завершиться", - сказала она.

Расторжение контракта

Заказчик строительства новой сцены МДТ - Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ - в декабре прошлого года решил расторгнуть контракт на 2,5 млрд рублей на строительство объекта с "Стройсоюз СВ" из-за срыва графика работ на 2016 год. Другой причиной стал неотработанный генподрядчиком аванс, выплаченный в 2015 году, и, как следствие, неосвоение лимита финансирования, предусмотренного на объект в 2016 году.

По данным сайта госзакупок, контракт с подрядчиком был заключен в декабре 2015 года, работы должны были завершиться в июне 2018 года, компании выплачено 342,2 млн рублей.

Согласно данным картотеки дел, суд принял встречный иск бывшего подрядчика к Минкультуры, в котором "Стройсоюз СВ" просил признать незаконным разрыв контракта в одностороннем порядке, а также взыскать с Минкультуры более 1 млрд рублей и обязать принять работы на 189 млн рублей.

Также ранее дирекция подала заявление на включение компании "Стройсоюз СВ" в реестр недобросовестных поставщиков. Конкурс на завершение строительства выиграла компания "Трансепт групп" (75% акций принадлежит предпринимателю Борису Ротенбергу). Сумма нового контракта составила 2,08 млрд рублей.

Новая сцена

Малый драматический театр был создан в Ленинграде в 1944 году, когда большинство театров находились в эвакуации. Изначально он не имел ни определенной творческой программы, ни собственного здания. Небольшая труппа показывала спектакли только в городках и селах Ленинградской области.

Вопрос о строительстве нового здания для театра поднимался еще с советских времен, но до сих пор театр работает в помещениях, рассредоточенных по пяти домам на улице Рубинштейна. Общая площадь нового семиэтажного здания составит 23,5 тыс. кв. м. Авторы проекта - архитектор Михаил Мамошин и театральный художник Александр Боровский.

В сентябре 1998 года театр получил статус Театра Европы, став третьим после театра "Одеон" в Париже и "Пикколо-театра" в Милане.