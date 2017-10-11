Медведев: РФ рассчитывает увеличить поставки зерна в Марокко

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РАБАТ, 11 октября. /ТАСС/. РФ рассчитывает увеличить поставки зерна в Марокко, а также на рост экспорта марокканских фруктов в Россию. Об этом заявил премьер- министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы рассчитываем на то, что мы будем наращивать поставки зерновых и других культур для Марокко; а Марокко будет поставлять свои прекрасные фрукты и другие товары на наш рынок", - заявил российский премьер на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Марокко Саадом ад-Дином аль-Османи.
Медведев добавил, что Россия заинтересована в наращивании импорта марокканских фруктов.
Премьер также отметил, что подробно обсудил новые проекты в энергетике, сельском хозяйстве, развитие туризма. Только в этом году Марокко посетили 50 тыс. российских туристов. "Мы открываем для себя новые области, в частности, сотрудничество в сфере поставок военно продукции и в сфере безопасности", - сообщил глава кабмина.
Он поблагодарил марокканскую сторону за гостеприимный прием и содержательные переговоры. "Для меня это первый приезд в Марокко, я получил много впечатлений", - признался Медведев.