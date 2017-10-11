Малый бизнес в первом полугодии в пять раз увеличил инвестиции в экономику Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Малый бизнес в первом полугодии этого года в сравнении с тем же периодом прошлого года в пять раз увеличил объем инвестиционных вложений в экономику Республики Крым, сообщается в среду в материалах Министерства экономического развития региона.

"[В первом полугодии] отмечается развитие малого бизнеса в республике. Субъектами малого предпринимательства инвестировано 27 млрд рублей, что в пять раз превышает показатели (того же периода) 2016 года", - говорится в сообщении.

Глава ведомства Андрей Мельников пояснил ТАСС, что рост инвестиций со стороны малого бизнеса - "это во многом эффект свободной экономической зоны (СЭЗ), а также показатель хорошего инвестиционного климата в Крыму". "Кроме того, местным компаниям необходимо проводить модернизацию", - сказал собеседник агентства.

В целом, по его данным, за первое полугодие в основной капитал республики вложено инвестиций в объеме 63 млрд рублей, что в 3,9 раза больше, чем в прошлом году.

СЭЗ создана в Крыму для привлечения инвесторов и предоставления им преференций. Получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на десять лет и земельного налога на три года, понижает ставки налога на прибыль и тарифы страховых взносов. Одним из условий прохождения инвестиционного проекта (как в рамках СЭЗ, так и отдельно от нее) является обязательная регистрация компании на территории Крымского полуострова. Поэтому фактически, зайдя в регион, "материковые" инвесторы становятся местными.