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Госдума ужесточает ответственность за хищение средств с банковских карт

Экономика и бизнес
11 октября, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Согласно законопроекту, наказание за такое преступление может быть изменено с нынешних четырех месяцев до трех лет лишения свободы

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс (УК), устанавливающие отдельное наказание за хищение средств с банковского счета и электронных денег. Соответствующий законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолием Аксаковым ("Справедливая Россия").

Документом предлагается дополнить статью 159.6 УК РФ (Мошенничество в сфере компьютерной информации) квалифицирующим признаком - хищение средств с банковского счета, а равно электронных денежных средств.

Одновременно законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа). Так, предлагается закрепить в УК РФ ответственность за "хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельного или принадлежащего другому лицу электронного средства платежа, в том числе кредитной, расчетной или иной платежной карты, путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации". Максимальное наказание за данное преступление, согласно проекту закона, должно быть увеличено с действующих четырех месяцев до трех лет лишения свободы

Инициатива также предусматривает снижение пороговых значений сумм крупного и особо крупного ущерба для преступлений, предусмотренных этими статьями (250 тыс. рублей и 1 млн рублей соответственно). Согласно действующему уголовному законодательству, максимальное наказание за хищение средств с банковского счета в особо крупном размере составляет 10 лет лишения свободы.

Как отметил, выступая на заседании, Анатолий Аксаков, "при развитии технологий не дремлют и мошенники, которые, используя новейшие технические средства, списывают средства со счетов клиентов, и за это они не несут должной ответственности". "При этом зачастую такие списания происходят маленькими суммами, скажем, по 10 тыс. рублей, но с сотен счетов. Таким образом, маленькие суммы объединяются в значительные, но ответственность предусматривается по каждому факту списания со счета клиента", - пояснил автор инициативы.

Он добавил, что пока действует лишь административная ответственность в этой сфере, которая не пугает тех мошенников. "Поэтому мы предложили усилить уголовную ответственность по этим статьям", - заключил глава комитета.

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