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Володин: регионы при решении проблем дольщиков вынуждены брать средства из своих бюджетов

Экономика и бизнес
11 октября, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Спикер Госдумы отметил, что регионы "не имеют права этого делать - это вопрос управления, это вопрос контроля"

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Региональные власти, решая проблему обманутых дольщиков, вынуждены изымать средства из своих бюджетов, что не является правильным. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в опубликованном в среду интервью телеканалу "Россия-24".

По словам спикера, "саморегулируемые организации в строительстве собрали 90 млрд [рублей], из которых 40 сейчас потеряно, потому что их разместили на счетах проблемных банков". "Люди потеряли [деньги], строительные организации потеряли. В результате регионы вынуждены, решая проблему обманутых дольщиков, искать средства за счет своих бюджетов, отвлекая [средства] из своих бюджетов", - констатировал Володин. При этом он указал, что регионы "не имеют права этого делать - это вопрос управления, это вопрос контроля".

"Очень многое зависит от качества управления: и качества управления не только на федеральном уровне, но и на региональном уровне, на местном уровне", - отметил Володин.

Глава нижней палаты парламента указал на множество факторов, когда идет речь о сбалансированности бюджета, проект которого на 2018 год и плановый период 2019-2020 годах будет рассмотрен Госдумой 27 октября. "Давайте исходить из того, что сейчас, еще до рассмотрения бюджета в первом чтении, мы из 65 субсидий получили по регионам разбивку по 52 субсидиям - это о многом говорит, потому что уже сейчас регионам понятно, какие субсидии они получат", - добавил спикер.

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