Минкавказа: бренд "Сделано на Кавказе" даст продукции СКФО выход на крупные магазины

ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Создание единого бренда "Сделано на Кавказе" позволит представить продукцию производителей из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в крупных торговых точках страны.

Такое мнение в кулуарах Международного политологического форума "Российский Кавказ" высказала замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

"Проект "Сделано на Кавказе" направлен именно на то, чтобы наша продукция была представлена в крупных торговых точках России, и сейчас разрабатывается его реализация", - сказала она.

При этом Рухуллаева отметила, что в первую очередь регионы Северного Кавказа славятся своей сельскохозяйственной продукцией. "У нас больше всего солнечных дней в году, поэтому самые высокие в России темпы производства сельхозпродукции - и по фруктам, и овощам, и зерновым в том числе. Кроме того, продукты питания, производимые в СКФО, качественные и экологически чистые", - добавила замминистра.

Как ранее сообщалось, возможности создания единого бренда "Сделано на Кавказе" обсуждались в ходе первой ярмарки брендов, прошедшей 30 сентября и 1 октября во Владикавказе в рамках Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Тогда свою продукцию представили почти 40 производителей из всех семи регионов СКФО.