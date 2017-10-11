Минкавказа: бренд "Сделано на Кавказе" даст продукции СКФО выход на крупные магазины

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ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Создание единого бренда "Сделано на Кавказе" позволит представить продукцию производителей из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в крупных торговых точках страны.
Такое мнение в кулуарах Международного политологического форума "Российский Кавказ" высказала замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.
"Проект "Сделано на Кавказе" направлен именно на то, чтобы наша продукция была представлена в крупных торговых точках России, и сейчас разрабатывается его реализация", - сказала она.
При этом Рухуллаева отметила, что в первую очередь регионы Северного Кавказа славятся своей сельскохозяйственной продукцией. "У нас больше всего солнечных дней в году, поэтому самые высокие в России темпы производства сельхозпродукции - и по фруктам, и овощам, и зерновым в том числе. Кроме того, продукты питания, производимые в СКФО, качественные и экологически чистые", - добавила замминистра.
Как ранее сообщалось, возможности создания единого бренда "Сделано на Кавказе" обсуждались в ходе первой ярмарки брендов, прошедшей 30 сентября и 1 октября во Владикавказе в рамках Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Тогда свою продукцию представили почти 40 производителей из всех семи регионов СКФО.