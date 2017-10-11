ЦБ может начать покупать золото на Московской бирже

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НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Банк России рассматривать возможность начать покупки золота на Московской бирже, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
"Мы рассматриваем такую возможность. ЦБ - всего лишь один из участников торгов на Московской бирже, которая открыла такой механизм покупки золота. Но мы продолжим проводить операции по покупке золота и на OTC (внебиржевой рынок - прим. ТАСС)", - сообщила она на форуме Московской биржи в Нью-Йорке.
Сейчас ЦБ покупает золото для пополнения международных резервов на внебиржевом рынке.
Московская биржа запустила возможность покупки золота еще в 2013 году. В третьем квартале 2017 года объем торгов на рынке драгоценных металлов (золото и серебро) Московской бирже составил 47 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года - 31 млрд рублей.