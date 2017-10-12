Кабмин РФ обсудит поправки в законы о потребительском кредите и платежных системах

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг обсудит поправки в законы о потребительском кредите и о платежных системах. Как сообщает пресс-служба кабмина, также будет распределено более 1,4 млрд рублей субсидий.

Проектом поправок в закон о потребительском кредите предлагается установить, что если платеж заемщика недостаточно велик для полного исполнения его обязательств, в первую очередь погашаются проценты по кредиту, а потом - основная сумма долга. "Предлагаемый подход установит благоприятную для заемщика очередность погашения требований по договору потребительского кредита, позволит без ущемления прав кредиторов повысить правовую защищенность граждан как экономически слабой стороны в договоре и будет способствовать достижению сбалансированности прав обеих сторон", - отмечается в материалах кабмина.

Еще один проект предлагает внести изменения в закон "О национальной платежной системе", установив запрет на снятие наличных с помощью анонимных электронных средств платежа. При этом предполагается, что находящиеся на них остатки средств физического лица по его распоряжению могут быть переведены на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, на счет этого физического лица, а также на исполнение его обязательств перед банком. В правительстве подчеркнули, что принятие законопроекта позволит повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа.

Также на заседании будут рассмотрены поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле, направленные на устранение избыточных обременений для уполномоченных банков и физических лиц - резидентов при совершении валютных операций с использованием счетов, открытых ими в банках за пределами России. В частности, предполагается расширить перечень разрешенных случаев зачисления средств на счета физических лиц - резидентов, открытые ими в банках за границей. Кроме того, поправки устанавливают особенности выполнения резидентами обязанностей по уведомлению налоговых органов о заграничных счетах и предоставлению налоговикам отчетов о движении средств по зарубежным счетам таких физических лиц, если в течение календарного года они пробыли за границей более 183 дней (независимо от количества въездов в РФ за этот срок).

Члены правительства рассмотрят законопроект об усилении ответственности за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовых организаций, совершенную группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Проект устанавливает наказание в виде штрафа в размере от 3 млн до 5 млн рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, будут рассмотрены законопроект, уточняющий вопросы пользования недрами, и поправки в Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации. Эти поправки предлагают запретить увольнять со службы сотрудников, осужденных за деяния, которые на момент решения вопроса об увольнении были декриминализованы.

Также члены кабмина рассмотрят законопроект о ратификации соглашения с Узбекистаном об организованном наборе и привлечении граждан этой республики для осуществления временной трудовой деятельности на территории России. Соглашение предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующего трудоустройства.

Распределение средств бюджета

Во второй части заседания правительство рассмотрит три вопроса о распределении бюджетных средств в текущем году.

Так, предлагается на 719,94 млн рублей (до 33,826 млрд рублей) увеличить объем бюджетных ассигнований на обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Такая мера предлагается в связи с тем, что во втором квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение такой государственной социальной помощи, увеличилось на 127 тыс. 858 человек и составило 3 млн 590 тыс. 838 человек.

Кроме того, кабмин обсудит выделение 500 млн рублей Севастополю на обеспечение сбалансированности бюджета. Эти деньги, в частности, должны пойти на строительство приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

Наконец, будут распределены между 73 регионами средства в размере 220 млн рублей на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Всего за счет эти средств планируется оказать помощь 148 театрам в этих субъектах федерации.