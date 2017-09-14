Исследование: россияне устали экономить и стали больше потреблять за счет кредитования

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в РФ во II квартале стал расти, поскольку россияне устали экономить и начали больше потреблять за счет кредитования. Об этом говорится в "Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения", подготовленном Институтом социального анализа и прогнозирования при РАНХиГС.

"Вполне очевидно, что для населения кризис еще не завершился. Однако россияне уже устали экономить и во II квартале 2017 года начал расти оборот розничной торговли. Население стало больше потреблять за счет роста потребительского кредитования в 2017 году. В целом за январь - июль 2017 года динамика оборота розничной торговли оставалась отрицательной (-0,2%), спад продолжался в 48 регионах, т.е. более чем в половине. Значительный рост розничной торговли в городе Севастополь (на 11%), Омской области (на 9,5%), Приморском крае (на 5%), скорее всего, объясняется неточностью статистического учета, что подтверждается отрицательной динамикой реальных доходов населения в этих регионах", - говорится в исследовании.

В целом экономический спад в России прекратился, за исключением жилищного строительства, считают эксперты РАНХиГС. "Население вряд ли заметило завершение экономического спада из-за продолжающегося снижения денежных доходов, однако потребительский оптимизм к лету немного вырос, россияне перестали так сильно "затягивать пояса" и начали больше тратить за счет роста потребительского кредитования. Надежда на "авось" для многих россиян оказалась сильнее рациональной оценки сохраняющихся рисков", - говорится в исследовании.

При этом в исследовании говорится, что экономический спад в России в основном завершился, однако пока еще нет устойчивого роста.

"Социальное развитие регионов зависит от состояния экономики. Экономический спад в России в основном завершился, но устойчивого роста пока нет. Промышленность выходит из кризиса, за январь - июль 2017 года промышленное производство выросло на 1,9%, положительную динамику имели 73 региона из 85", - говорится в документе.

Наиболее проблемная ситуация в Бурятии, где спад очень сильный (-18%), продолжается спад и в крупнейших по объему промышленного производства регионах - Москве и Ханты-Мансийском АО. В обрабатывающих отраслях рост слабее (1%), а число регионов с положительной динамикой несколько меньше (68), отмечается в мониторинге РАНХиГС.

При этом динамика инвестиций за первое полугодие выглядит более благоприятной (+4,8%), но рост в основном обеспечили регионы с явными конкурентными преимуществами: Москва (+19%), огромный бюджет которой позволяет наращивать инвестиции в развитие инфраструктуры, а также главные регионы добычи нефти и газа - Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО. "Быстрый рост инвестиций в Якутии (+60%) обусловлен разработкой новых нефтегазовых ресурсов и строительством газопровода. Еще выше темпы роста инвестиций в республике Крым и Севастополе (в два-три раза), в основном за счет бюджетных средств, выделяемых на развитие инфраструктуры. В половине регионов страны инвестиционный спад продолжался", - говорится в исследовании.