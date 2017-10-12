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ЦБ: субординированные облигации Бинбанка держат собственники и они их потеряют

Экономика и бизнес
12 октября, 2:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

При этом зампред регулятора не исключил, что часть списанных таким образом долгов ФК "Открытие" может быть возвращено инвесторам по суду

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Субординированные облигации Бинбанка держат собственники, весь субординированный долг будет списан, сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев в эфире телеканала "Россия 24".

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"Субординированные инструменты "Открытия" старые отличаются от субординированных инструментов "Бинбанка" тем, что часть субординированных инструментов "Открытия" держится рыночными инвесторами, не связанными с банком. В случае с "Бинбанком" эти субординированные инструменты принадлежали собственникам "Бинбанка. Они их потеряют", - сказал он.

Бинбанк ранее сообщил, что спишет субординированные долги на $226,56 млн из-за снижения достаточности базового капитала.

Банк "ФК Открытие" 10 октября списал субординированные облигации на $200 млн в связи со снижением значения норматива достаточности базового капитала.

Поздышев не исключил, что часть списанных таким образом долгов ФК "Открытие" может быть возвращено инвесторам по суду. "Ситуация связанная с возможными судебными процессами, она имеет место быть. Она связана с тем, что законодательство и нормативная база, которые определяют этот особый класс финансовых инструментов, которые должны будут списаны либо конвертированы, появились не так давно. В пассивах этих банков присутствуют финансовые инструменты, которые были заключены еще до вступления в силу этой законодательной базы", - сказал он, отметив что для судебной практики иски по возврату субордов это новые вопросы.

"ФК Открытие", а затем Бинбанк стали первыми банками, в капитал которых для оздоровления ЦБ войдет в качестве основного инвестора и будет оказывать финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора.

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