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ЦБ: на оздоровление Бинбанка и ФК "Открытие" нужно 800-820 млрд рублей

Экономика и бизнес
12 октября, 1:00 дата обновления: 12 октября, 1:46 UTC+3

Зампред регулятора рассказал, что для одной банковской группы понадобится около 450 млрд рублей, а для второй - около 350-370 млрд

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Финансовое оздоровление Бинбанка и ФК "Открытие" потребует в общей сложности 800-820 млрд рублей, заявил заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев в эфире телеканала "Россия 24".

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"В общем и целом на финансовое оздоровление одной банковской группы понадобится около 450 млрд рублей, второй - около 350-370 млрд", - сказал он.

Поздышев также добавил, что санации крупных банков не повлияли на доверие к банковской системе страны.

"По моим оценкам, [санации крупных банков] никак не повлияли на доверие к банковской системе", - сказал он.

Как отметил Поздышев, "самым тяжелым был сентябрь, что отразилось на показателях прибыли". При этом, подчеркнул зампред ЦБ, выведенные из банков средства "под матрасы, под кубышки... не ушли". "Они были переложены в другие банки", - пояснил он.

Зампред добавил, что оздоровление ряда российских банков, включая такие крупные, как Бинбанк и ФК "Открытие", не сказалось на стабильности работы финансовой системы страны.

"Несмотря на решение об оздоровление даже крупных банков, финансовая система работает стабильно. У Банка России есть все инструменты, чтобы эту стабильность сохранить, что и произошло в августе и сентябре", - сказал он.

В августе и сентябре Банк России объявил о санации сначала банка "Открытие", а затем и Бинбанка через новый механизм - Фонд консолидации банковского сектора. Предполагается, что их санация займет около года, а в дальнейшем они будут проданы новому инвестору.

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