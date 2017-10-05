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Набиуллина назвала вариантом стратегии развития объединение Бинбанка и "ФК Открытие"

Экономика и бизнес
5 октября, 12:59 дата обновления: 5 октября, 13:21 UTC+3

Глава ЦБ пояснила, что спрос на эти кредитные организации будет в случае наличия прозрачной, вызывающей доверие инвестора бизнес-модели

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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

© Сергей Бобылев/ТАСС

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Объединение Бинбанка и банка "ФК Открытие" является одним из вариантов стратегии развития банков, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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"Объединение банка "ФК Открытие" и Бинбанка - это возможный рабочий вариант. Мы только сейчас приступаем к обсуждению будущей стратегии и бизнес-плана, потому что для нас первая задача - это оценка активов, и вместе с избранными органами управления этих банков будем обсуждать стратегию. И в рамках обсуждения этих стратегий возможно объединение этих банков", - сказала она.

"Мы нацелены как можно быстрее эти банки оздоровить и вывести на рынок. На наш взгляд, спрос на эти банки будет в том случае, если будет прозрачная, вызывающая доверие инвестора бизнес-модель. Еще раз повторю: мы не ориентируемся на то, что [у них] обязательно должен быть один крупный инвестор, выкупать контрольный пакет акций этих банков - здесь возможна "распуленная" собственность, большое количество инвесторов", - добавила Набиуллина.

В начале октября о возможном присоединении Бинбанка к "ФК Открытие" заявил в интервью ТАСС первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин. Он также отмечал, что постоянные органы управления "ФК Открытие" во главе с Михаилом Задорновым, возглавляющим сейчас банк ВТБ24, могут быть сформированы до конца ноября.

Санируемые банки

Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в "ФК Открытие" начала работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.

20 сентября стало известно, что один из совладельцев Бинбанка - Микаил Шишханов - обратился к ЦБ РФ с просьбой рассмотреть возможность санации банка через Фонд консолидации банковского сектора. Бизнесмен признался, что не рассчитал бизнес-силы. По его словам, проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось. На следующий день регулятор объявил о санации Бинбанка силами Фонда консолидации. В банк также назначена временная администрация.

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Темы
Ситуация вокруг Бинбанка Ситуация вокруг банка "Открытие"
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