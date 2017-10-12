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ЦБ не рассчитывает вернуть средства, потраченные на оздоровление Бинбанка и "Открытия"

Экономика и бизнес
12 октября, 2:36 UTC+3 МОСКВА 12, октября. /ТАСС

При этом зампред отметил, что регулятор старается минимизировать финансовые издержки

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Банк России, скорее всего, не вернет средства, потраченные на финансовое оздоровление Бинбанка и ФК "Открытие", считает заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев.

"Скорее всего, не вернем", - ответил он на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Россия 24".

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"Потому что ни для кого не секрет, что банки продаются сейчас, если усреднить, без каких-либо повышающих коэффициентов к капиталу, - пояснил Поздышев. - Это несколько лет назад банк можно было продать за три-четыре капитала. Сейчас банк продается либо за один капитал, либо даже с дисконтом".

В данном случае, полагает зампред ЦБ, дисконт "вряд ли будет применим", поскольку "банки будут хорошо докапитализированы и с точки зрения Центрального банка внутренние процедуры у них будут качественно построены". "А суммы докапитализации, которые мы вложим, они будут превышать капитал банка. Но мы стараемся минимизировать наши издержки, именно поэтому мы и ведем достаточно непростые переговоры с собственниками, которые скоро станут бывшими собственниками, о возможности довнесения активов иных, которые не обременены", - заключил Поздышев.

Ранее в четверг он сообщил, что расходы на оздоровление Бинбанка и ФК "Открытие" могут составить в общей сложности 800-820 млрд рублей.

В августе и сентябре Банк России объявил о санации сначала банка "Открытие", а затем и Бинбанка через новый механизм - Фонд консолидации банковского сектора. Предполагается, что их санация займет около года, а в дальнейшем они будут проданы новому инвестору. В июле лицензия была отозвана у "Югры", входившей в топ-30 российских банков.

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