ЦБ не рассчитывает вернуть средства, потраченные на оздоровление Бинбанка и "Открытия"

Ракета Falcon 9 с телекоммуникационным спутником стартовала с мыса КанавералКосмос 12 октября, 2:16
WSJ: власти России модифицировали софт "Лаборатории Касперского" для шпионажа за СШАЭкономика и бизнес 12 октября, 2:13
Российские флаги сняли с торгпредства РФ в ВашингтонеПолитика 12 октября, 2:04
ЦБ: прибыль банковской системы РФ в 2017 году может составить около 1 трлн рублейЭкономика и бизнес 12 октября, 2:03
Погорельцам "Синдики" предложили 1,5 года торговать в контейнерахОбщество 12 октября, 1:31
Госдеп: флаги в генконсульстве РФ в Сан-Франциско сняли власти СШАМеждународная панорама 12 октября, 1:26
Сенаторы США возмутились, что Трамп до сих пор не ввел новые санкции против РоссииМеждународная панорама 12 октября, 1:22
В прокат выходит лауреат "Кинотавра" фильм "Аритмия" Бориса ХлебниковаКультура 12 октября, 0:47
Матвиенко: распределение средств на культуру должно быть честным и прозрачнымКультура 12 октября, 0:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Банк России, скорее всего, не вернет средства, потраченные на финансовое оздоровление Бинбанка и ФК "Открытие", считает заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев.
"Скорее всего, не вернем", - ответил он на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Россия 24".
"Потому что ни для кого не секрет, что банки продаются сейчас, если усреднить, без каких-либо повышающих коэффициентов к капиталу, - пояснил Поздышев. - Это несколько лет назад банк можно было продать за три-четыре капитала. Сейчас банк продается либо за один капитал, либо даже с дисконтом".
В данном случае, полагает зампред ЦБ, дисконт "вряд ли будет применим", поскольку "банки будут хорошо докапитализированы и с точки зрения Центрального банка внутренние процедуры у них будут качественно построены". "А суммы докапитализации, которые мы вложим, они будут превышать капитал банка. Но мы стараемся минимизировать наши издержки, именно поэтому мы и ведем достаточно непростые переговоры с собственниками, которые скоро станут бывшими собственниками, о возможности довнесения активов иных, которые не обременены", - заключил Поздышев.
Ранее в четверг он сообщил, что расходы на оздоровление Бинбанка и ФК "Открытие" могут составить в общей сложности 800-820 млрд рублей.
В августе и сентябре Банк России объявил о санации сначала банка "Открытие", а затем и Бинбанка через новый механизм - Фонд консолидации банковского сектора. Предполагается, что их санация займет около года, а в дальнейшем они будут проданы новому инвестору. В июле лицензия была отозвана у "Югры", входившей в топ-30 российских банков.