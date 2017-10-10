Отрицательный капитал банка "Открытие" на 1 октября составил 189 млрд рублей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Стоимость чистых активов банка "Финансовая Корпорация Открытие" на 1 октября 2017 года составляет минус 188 млрд 872,4 млн рублей, а аналогичный показатель банка "Траст" - минус 157,9 млрд рублей. Об этом говорится на портале "Федресурс".

"Основные причины снижения размера собственных средств банка "Открытие" до отрицательных значений: досоздание резервов, отрицательная переоценка ценных бумаг в портфеле банка и оказание безвозмездной помощи дочерней структуре. Кроме того, на размер капитала по итогам сентября повлияли особенности расчета собственных средств банка при формировании их отрицательной величины. После того, как капитал стал отрицательным, активы, предоставленные акционерам, и вложения в финансовые организации стали вычитаться из него в полном объеме", - комментирует управляющий директор банка "Открытие" Александр Дмитриев.

По состоянию на 1 сентября капитал "Открытия" составлял положительную величину в размере 158 млрд рублей, а отрицательный капитал "Траста" - 99,4 млрд рублей.

"Основные причины увеличения отрицательного капитала банка - расходы на формирование резервов по кредитам, выданным до начала процедуры финансового оздоровления "Траста", переоценка портфеля ценных бумаг, а также приобретение акций финансовых организаций. Динамика капитала не влияет на деятельность банка - он продолжает работать в штатном режиме, выполняя обязательства перед клиентами", - добавил Дмитриев.

Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в "ФК Открытие" начала работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда. Банк России оценил объем средств, необходимый для докапитализации банка "ФК Открытие", в 250-400 млрд рублей.