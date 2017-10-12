Сбербанк и собственники "Синдики" ведут переговоры об урегулировании ситуации из-за пожара

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сбербанк России и собственники ТЦ "Синдика" - объект находится в залоге у банка - ведут переговоры об урегулировании ситуации в связи с пожаром в торговом центре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Синдика" действительно является клиентом банка, с которым выстроены долгосрочные доверительные отношения. В настоящее время с клиентом ведутся переговоры об урегулировании ситуации. Объект был застрахован. Причины возгорания установит специально созданная комиссия, после чего будет приниматься решение о выплате страхового возмещения", - сказал собеседник агентства.

Собственники ТЦ "Синдика" ранее оценивали ущерб от пожара в 4 млрд руб. при полной стоимости возведения здания в 8 млрд рублей. Объект находится в залоге у Сбербанка по условиям кредита на строительство самого здания и застрахован в ВТБ страховании на 4,2 млрд руб. Из этой суммы 3 млн евро - это риск самого страховщика, остальная сумма перестрахована. На 10% риски по "Синдике" перестрахованы в Российской национальной перестраховочной компании.

Сгоревший в результате крупного пожара 8-10 октября торговый комплекс "Синдика" в Одинцовском районе Подмосковья был открыт в 2014 году. Площадь трехуровневого комплекса с учетом всех этажей превышала 131 тыс. кв. метров. Пожар оставил от него пепелище размером 55 тыс. кв. метров. Чтобы потушить огонь, МЧС привлекло авиацию и роботов.