Россия усилила контроль ввоза плодоовощной продукции из Армении, Азербайджана и Белоруссии

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор усилил контроль за ввозом плодоовощной продукции из Армении, Азербайджана и Белоруссии в связи с участившимися попытками поставок запрещенной (санкционной) продукции, говорится в сообщении ведомства.

Как говорится в сообщении, поступающую в эти страны запрещенную продукцию в дальнейшем пытаются ввезти в Россию, выдавая за товары, произведенные на территории этих государств.

Официальный представитель ведомства сообщила ТАСС, что особенно это касается томатов. "Усиленный контроль вводится над всей плодоовощной продукцией из этих стран, теоретически подпадающей под ответные меры страны. По томатам Россельхознадзор вводит дополнительные требования по маркировке", - заявила она.

Ведомство проинформировало уполномоченные органы перечисленных стран о необходимости указания на тарных этикетках, содержащихся на каждой упаковочной единице с томатами, информации о наименовании производителя с точным адресом. Партии томатов, ввозимые на территорию РФ и не содержащие такой информации, будут задерживаться до выяснения места производства, отмечает Россельхознадзор.