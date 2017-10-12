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Орешкин: экономика полностью приспособилась к низким ценам на нефть

Экономика и бизнес
12 октября, 15:02 UTC+3 МОСКВА 12, октября. /ТАСС

При цене нефти в $40 за баррель в течение одного-двух лет дефицит бюджета РФ будет ниже 1% ВВП, заявил министр экономического развития

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Стоимость нефти в $40 за баррель в течение одного-двух лет позволит достигнуть дефицита бюджета РФ ниже 1% ВВП, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу RT.

"Экономика полностью приспособилась к низким ценам на нефть. При цене $40 за баррель в течение одного-двух лет мы будем иметь дефицит бюджета ниже 1% ВВП", - сказал он.

Министр также отметил, что ситуация в российской экономике улучшается. "Мы развиваемся. Мы очень сильны, - прокомментировал он вопрос, насколько Россия благополучна в своей внутренней политике. - Все улучшается. Если мы посмотрим на результаты последних десятилетий, если посмотреть, что случилось с экономикой России с начала века - она сильно улучшилась с точки зрения ВВП, промышленности, сельского хозяйства. В технологическом смысле мы также совершенствуемся".

Что касается ситуации в банковском секторе, Орешкин подчеркнул, что никакого кризиса банковской системы нет. "Последний раз кризис был в 1998 году. С тех пор нет никакого банковского кризиса в России. Правительство всегда использует свой баланс, свои резервы, чтобы поддержать банковский сектор, когда это необходимо, как в 2014 году", - сказал он.

Минэкономразвития ожидает постепенного снижения цены на нефть в 2018 году. Так, по итогам первого квартала этот показатель ожидается на уровне $47 за баррель, а по итогам четвертого - уже $41,2. Средняя стоимость барреля нефти в 2018 году, по оценкам министерства, составит $43,8.

В проекте бюджетного прогноза Минфина до 2035 года средняя цена нефти марки Brent ожидается на уровне $46,9 за баррель к 2025 году, а средний курс рубля - на уровне 68 рублей за доллар. При этом к 2030 году средняя стоимость нефти ожидается на уровне $51,7 за баррель, а курс рубля - 79,2 рубля за доллар. Наконец, в 2035 году прогнозная цена нефти в материалах Минфина составляет $57,1 за баррель при курсе рубля в 84,8 рубля за доллар.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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Мировые цены на нефть
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