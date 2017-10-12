Путин: объем торговли РФ и ФРГ в 2017 вырос на четверть

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СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что взаимная торговля РФ и ФРГ в 2017 году выросла на 25%.
"Товарооборот по итогам 2016 года составил $40,7 млрд, объем прямых накопленных инвестиций в российскую экономику компаниями из ФРГ достиг $18 млрд", - сказал глава российского государства на встрече с немецкими бизнесменами. По его данным, "в текущем году отмечен рост двусторонней торговли сразу на 25% и инвестиций только в первом квартале текущего года 312 млн, а за весь прошлый год было 225 млн".
"В России действуют свыше 5 тыс. предприятий с участием германского капитала, где заняты 270 тыс. граждан России, оборот этих предприятий превышает $50 млрд", - сказал Путин.
Президент России доволен тем, что несмотря на сложности в политических отношениях РФ и ФРГ, экономическое взаимодействие продолжается.
"Я хотел бы отметить, что несмотря на все сложности, текущие сложности в политической сфере отношения с Федеративной Республикой Германия в сфере экономики у нас не затухают", - сказал глава государства, начиная встречу с представителями немецкого бизнеса.
При этом он признал, что "Германия уступила первое место Китаю по объему товарооборота с Россией, но все-таки занимает значительное место в российском торговом обороте".
Путин напомнил, что бизнесмены из ФРГ принимали активное участие в работе международного Петербургского экономического форума. Он считает, что на пользу развития взаимодействия пойдет и присутствие на встрече президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.