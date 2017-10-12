Путин пообещал иностранным бизнесменам комфортные условия работы в РФ

Каждый второй россиянин поддерживает продолжение военной операции в СирииОбщество 12 октября, 15:16
Биография врио губернатора Псковской области Михаила ВедерниковаБиографии и справки 12 октября, 15:14
В Заполярье разработают турмаршруты по уникальному трансграничному заповеднику "Пасвик"Общество 12 октября, 15:14
Пресс-конференция российских участниц конкурсов "Мисс мира" и "Мисс Вселенная"Общество 12 октября, 15:09
Болельщики направили более 3 млн заявок на покупку билетов на матчи ЧМ-2018Спорт 12 октября, 15:08
Горшков уверен, что ЧЕ по фигурному катанию в Москве будет собирать аншлагиСпорт 12 октября, 15:06
СМИ: сборная Франции во время ЧМ-2018 будет базироваться в подмосковной ИстреСпорт 12 октября, 15:04
Maersk сократит объем перевозок в КНР на фоне запрета на ввоз в страну отходов и вторсырьяТранспорт 12 октября, 15:02
Третьяк: введение Анисимова в правление ФХР поможет работе по улучшению судействаСпорт 12 октября, 15:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает на продолжение работы немецких компаний в РФ и пообещал им комфортные условия.
"Рассчитываем, что немецкие компании будут и дальше успешно работать в нашей стране, на фоне восстановления экономического роста в России открываются новые возможности для бизнеса - для бизнеса вообще и для наших друзей из-за границы, из Германии в частности", - сказал глава российского государства на встрече с немецкими бизнесменами.
"Мы готовы создавать все условия, чтобы иностранные предприниматели чувствовали себя на российском рынке комфортно", - заверил Путин. "В тесном контакте с деловыми кругами продолжим совершенствовать законодательную базу, правоприменительную практику, будем снимать избыточные административные барьеры, вкладывать ресурсы в развитие инфраструктуры и, разумеется, подготовку кадров", - перечислил Путин планируемые меры.