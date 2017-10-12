Путин пообещал иностранным бизнесменам комфортные условия работы в РФ

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает на продолжение работы немецких компаний в РФ и пообещал им комфортные условия.

"Рассчитываем, что немецкие компании будут и дальше успешно работать в нашей стране, на фоне восстановления экономического роста в России открываются новые возможности для бизнеса - для бизнеса вообще и для наших друзей из-за границы, из Германии в частности", - сказал глава российского государства на встрече с немецкими бизнесменами.

"Мы готовы создавать все условия, чтобы иностранные предприниматели чувствовали себя на российском рынке комфортно", - заверил Путин. "В тесном контакте с деловыми кругами продолжим совершенствовать законодательную базу, правоприменительную практику, будем снимать избыточные административные барьеры, вкладывать ресурсы в развитие инфраструктуры и, разумеется, подготовку кадров", - перечислил Путин планируемые меры.