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Более 520 инвесторов подали заявки на получение статуса резидента СПВ

Экономика и бизнес
12 октября, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Заместитель гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока отметил наибольшую популярность проектов в области строительства

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Более 520 заявок на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток (СПВ) поступило в Корпорацию развития Дальнего Востока со времени вступления в силу закона о Свободном порте Владивосток. Об этом сообщил первый замгендиректора корпорации Владимир Печурчик на пресс-конференции, посвященной результатам двух лет действия федерального закона.

"В течение двух лет в Корпорацию развития Дальнего Востока подали заявки на получение статуса резидента [СПВ] 522 инвестора. Объем инвестиций по заявкам составляет свыше 421 млрд рублей", - сказал он.

Печурчик сообщил, что наибольшей популярностью пользуются проекты в области строительства - в этой сфере будут реализованы порядка 80 проектов. Также поступают заявки на проекты в области обрабатывающей промышленности, логистики и сферы услуг. Эксперт отметил, что динамика подачи заявок постоянно растет.

"В течение первых двух месяцев после вступления в силу закона о Свободном порте Владивосток мы приняли 32 заявки. В 2016 году их количество увеличилось в шесть раз. В текущем году мы получили более 300 заявок, и прогнозируем, что до конца 2017 года общее количество превысит 600 заявок", - сообщил первый замгендиректора корпорации.

Печурчик отметил, что в корпорацию поступило 27 заявок "с иностранными инвестициями". По его словам, наибольшее их количество поступило от инвесторов из Китая: они предложили к реализации 12 проектов "разной степени готовности". Заявки также подали инвесторы из Японии и Республики Корея.

"Интересы иностранных предпринимателей сосредоточены на сфере строительства гостиничных и жилых комплексов, в агропромышленном секторе, на создании комплексов для отгрузки угля и предприятий по производству автомобилей, пиломатериалов", - пояснил Печурчик.

О Свободном порте Владивосток

Федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Сегодня Свободный порт Владивосток включает 16 муниципальных образований Приморского края, Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский городской округ Сахалинской области, городской округ Петропавловск-Камчатский Камчатского края и городской округ Певек Чукотки.

За два года действия режима статус резидента Свободного порта Владивосток получили 312 инвесторов. Общий объем инвестиций в проекты составляет более 350 млрд рублей. Реализация инвестиционных проектов позволит создать почти 33 тыс. рабочих мест.

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