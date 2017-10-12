ЦБ представит новые банкноты на территории музея "Херсонес Таврический" в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудники отделения Центробанка России в Севастополе в ближайшую субботу на территории "Херсонеса Таврического" покажут новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, на одной из которых изобразили музей-заповедник. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе музея.

"14 октября на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" гости и жители Севастополя смогут познакомиться с изображениями новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей и признаками их подлинности", - говорится в сообщении музея.

Помимо этого, в лектории на территории музейного Византийского дворика посетителей "будут ждать интересные лекции, на которых можно будет узнать, откуда берутся деньги и как отличить фальшивку, вспомнить правила безопасного использования банковских карт и узнать о признаках "финансовых пирамид", а также принять участие в викторинах", рассказали в музее.

Как ранее в четверг сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, банкноты начнут поступать в оборот с сегодняшнего дня. При этом первыми в октябре новые банкноты получат регионы, которые на них изображены, - Дальний Восток и Крым, а также Москва.

В музее напомнили, что в числе символов новых банкнот выбраны космодром Восточный, мост на остров Русский, а также "Херсонес Таврический" и памятник затопленным кораблям в Севастополе.

12 октября глава ЦБ РФ и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в ходе пресс-конференции в ТАСС представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей. Презентация купюр проходила в формате телемоста "Москва - Владивосток - Севастополь". Банкноты должны поступить в массовое обращение до конца 2017 года.