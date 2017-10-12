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Египет не будет присоединяться к соглашению ОПЕК+

Экономика и бизнес
12 октября, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По словам премьер-министра страны Шерифа Исмаила, объемы экспорта нефти Египтом и так невелики

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Египет не станет присоединяться к соглашению ОПЕК+ по сокращению добычи, так как экспорт нефти Египтом невелик и большая ее часть используется на местных нефтеперерабатывающих предприятиях, сообщил премьер-министр страны Шериф Исмаил агентству Bloomberg.

"Существует небольшая доля нефти, которую мы экспортируем, и она не влияет на рынки. Говоря о сокращении поставок, это касается тех стран, которые экспортируют 1 или 2 млн баррелей нефти", - отметил премьер Египта агентству.

Ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо сообщал, что Египет выразил желание присоединиться к соглашению.

Сделка по сокращению добычи, заключенная странами ОПЕК+ в конце 2016 года, действует до конца марта 2018 года. Согласно договоренности, участники пакта должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года.

Сейчас вопрос о продлении соглашения - основной на повестке ОПЕК+, решение будет приниматься на ноябрьской встрече в Вене. Пока в поддержку пролонгации высказались Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла и Ангола.

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Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Персоны
Исмаил, Шериф Баркиндо, Мухаммед
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