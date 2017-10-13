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СМИ: детали Kobe Steel с поддельными характеристиками использовали в двигателях машин

Экономика и бизнес
13 октября, 6:12 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 13, октября. /ТАСС

Детали с ложными характеристиками использовали Toyota motor и прочие японские автомобилестроительные корпорации

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ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Стальные детали с не соответствующими действительности характеристиками производства крупной японской корпорации Kobe Steel широко использовались при изготовлении автомобильных двигателей. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo со ссылкой на данные расследования.

Ранее стало известно, что Kobe Steel подделала данные о прочности и другие характеристики деталей и узлов, изготовленных из алюминия и меди. Их использовали в общей сложности около 200 промышленных компаний, включая Toyota motor и прочие японские автомобилестроительные корпорации. В числе пострадавших также производители скоростных поездов и самолетов, военной техники. Детали из алюминия Kobe Steel применяются и в тяжелых ракетах-носителях H-2A, используемых в Японии для запуска спутников.

К настоящему времени никто из этих производителей не сообщил о выявлении каких-либо проблем с безопасностью их продукции. Не было также объявлено об отзыве автомобилей или другой техники с деталями Kobe Steel.

Президент Kobe Steel Хироя Кавасаки на пресс-конференции в четверг полностью признал вину своей компании и принес извинения. В ответ на требование правительства он пообещал в течение месяца опубликовать подробный доклад о причинах случившегося и мерах по исправлению ситуации. Президент компании признал, что "доверие к Kobe Steel упало сейчас до нулевой отметки".

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