ЦБ отозвал у страховой группы "Уралсиб" лицензию на страхование по ОСАГО

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Банк России отозвал у страховой группы "Уралсиб" лицензию на страхование по ОСАГО в связи с добровольным отказом группы от этого вида страховой деятельности, сообщается на сайте регулятора.
Приказ об отзыве лицензии был подписан 12 октября.
Страховая группа "Уралсиб" 19 апреля этого года передала портфель по договорам ОСАГО страховой компании "Опора". Этой компании также были переданы портфели по договорам ДСАГО и КАСКО, следует из материалов страховщика.