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Mercedes отзывает более 350 тыс. автомобилей в Китае

Экономика и бизнес
13 октября, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Причина отзыва - потенциальные проблемы с подушками безопасности Takata

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Автоконцерн Mercedes-Benz и его совместные предприятия отзывают 351 тыс. 218 автомобилей в Китае.

Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на Государственное управление по контролю за качеством, проверке и карантину КНР.

По его сведениям, отзыв связан с потенциальными проблемами с подушками безопасности Takata, установленными в автомобилях.

Информации о сроках и порядке отзыва транспортных средств не приводится.

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