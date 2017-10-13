Mercedes отзывает более 350 тыс. автомобилей в Китае

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Автоконцерн Mercedes-Benz и его совместные предприятия отзывают 351 тыс. 218 автомобилей в Китае.
Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на Государственное управление по контролю за качеством, проверке и карантину КНР.
По его сведениям, отзыв связан с потенциальными проблемами с подушками безопасности Takata, установленными в автомобилях.
Информации о сроках и порядке отзыва транспортных средств не приводится.