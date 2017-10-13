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Mercedes отзывает в России более 14,8 тыс. фургонов Sprinter

Экономика и бизнес
13 октября, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Причиной отзыва автомобилей стали проблемы с приборной панелью

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. АО "Мерседес-Бенц РУС" - российский дилер Mercedes-Benz - отзывает в России более 14,8 тыс. фургонов Sprinter Classic, реализованных с марта 2014 года по декабрь 2016 года, из-за проблем с приборной панелью. Об этом сообщил Росстандарт.

"Причиной отзыва автомобилей является неадекватная работа комбинации приборов. Если ключ зажигания находится в положении 1, то комбинация приборов в худшем случае может полностью отключиться, - отмечается в сообщении. - При этом не будут доступны такие функции комбинации приборов, как измерение скорости и индикация контрольных ламп".

При эксплуатации машин с таким дефектом водитель может не получить предупреждение о возможных проблемах с безопасностью, предупреждает Росстандарт.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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