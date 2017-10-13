Дворкович: "ВИМ-Авиа" не сможет существовать без инвестора

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ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Определенности с инвестором "ВИМ-Авиа" пока нет, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Отвечая на вопрос ТАСС о возможности отзыва сертификата эксплуатанта "ВИМ-Авиа", Дворкович сказал: "Будут или не будут? Понятно, что без нового инвестора компания не сможет существовать. А будет ли новый инвестор, я не знаю".
Отвечая на уточняющий вопрос, определился ли инвестор для компании, вице-премьер сказал: "Пока нет".
Дворкович напомнил, что за счет госсредств было профинансировано возвращение в Россию пассажиров этой авиакомпании, "эти деньги пошли не в компанию, а на оплату заправки, обслуживания, на оплату труда экипажу".