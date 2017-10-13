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Дворкович: "ВИМ-Авиа" не сможет существовать без инвестора

Экономика и бизнес
13 октября, 12:53 дата обновления: 13 октября, 13:09 UTC+3

При этом, по словам вице-премьера, определенности с инвестором пока нет

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ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Определенности с инвестором "ВИМ-Авиа" пока нет, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

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Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

Отвечая на вопрос ТАСС о возможности отзыва сертификата эксплуатанта "ВИМ-Авиа", Дворкович сказал: "Будут или не будут? Понятно, что без нового инвестора компания не сможет существовать. А будет ли новый инвестор, я не знаю".

Отвечая на уточняющий вопрос, определился ли инвестор для компании, вице-премьер сказал: "Пока нет".

Дворкович напомнил, что за счет госсредств было профинансировано возвращение в Россию пассажиров этой авиакомпании, "эти деньги пошли не в компанию, а на оплату заправки, обслуживания, на оплату труда экипажу".

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Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
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