Дворкович: "ВИМ-Авиа" не сможет существовать без инвестора

ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Определенности с инвестором "ВИМ-Авиа" пока нет, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Отвечая на вопрос ТАСС о возможности отзыва сертификата эксплуатанта "ВИМ-Авиа", Дворкович сказал: "Будут или не будут? Понятно, что без нового инвестора компания не сможет существовать. А будет ли новый инвестор, я не знаю".

Отвечая на уточняющий вопрос, определился ли инвестор для компании, вице-премьер сказал: "Пока нет".

Дворкович напомнил, что за счет госсредств было профинансировано возвращение в Россию пассажиров этой авиакомпании, "эти деньги пошли не в компанию, а на оплату заправки, обслуживания, на оплату труда экипажу".