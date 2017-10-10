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Минтранс подготовил поправки, призванные предотвратить повторение ситуации с "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
10 октября, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Планируется ввести новые федеральные авиационные правила, которые позволят на более ранней стадии выявлять факты, связанные с негативным финансово-экономическим состоянием авиакомпаний

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ направил в профильный думский комитет по транспорту и строительству пакет законопроектов, направленных на предотвращение в будущем ситуаций, аналогичных той, что сложилась вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом сообщил ТАСС во вторник статс-секретарь - замминистра транспорта Сергей Аристов.

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"Подготовлена дорожная карта в части мер, которые будут приниматься в законодательной области и в приказах министерства с тем, чтобы не повторялись подобные ситуации", - сказал Аристов.

"Пакет [поправок] - в комитете [по транспорту и строительству]. Изменения в Воздушный кодекс РФ, изменения в закон о туроператорской деятельности и во многие другие. Федеральные авиационные правила, которые позволят на более ранней стадии вылавливать такие ситуации, связанные с финансово-экономическим состоянием авиакомпаний и прекращать [действие] сертификата", - уточнил замминистра.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила об остановке всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, общий долг перевозчика достиг 10 млрд рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, под домашним арестом находятся генеральный директор "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

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