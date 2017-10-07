АТОР объявила о прекращении сотрудничества туроператоров с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские туроператоры прекращают сотрудничество с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" начиная с 7 октября. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В субботу, 7 октября, прекращается сотрудничество туроператоров с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". Оставшиеся рейсы будут выполняться другими перевозчиками. Сама "ВИМ-Авиа" прекращает выполнять все виды рейсов 15 октября", - говорится в сообщении на сайте АТОР.

Ранее, 4 октября, АТОР сообщала, что 7 октября "ВИМ- Авиа" завершит вывоз китайских туристов из стран Западной Европы.

"ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева.