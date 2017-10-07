Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АТОР объявила о прекращении сотрудничества туроператоров с "ВИМ-Авиа"

Общество
7 октября, 3:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Уточняется, что оставшиеся рейсы будут выполняться другими перевозчиками

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские туроператоры прекращают сотрудничество с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" начиная с 7 октября. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В субботу, 7 октября, прекращается сотрудничество туроператоров с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". Оставшиеся рейсы будут выполняться другими перевозчиками. Сама "ВИМ-Авиа" прекращает выполнять все виды рейсов 15 октября", - говорится в сообщении на сайте АТОР.

Ранее, 4 октября, АТОР сообщала, что 7 октября "ВИМ- Авиа" завершит вывоз китайских туристов из стран Западной Европы.

"ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
2
Владимиру Путину исполняется 65 лет
3
Число жертв ДТП с автобусом и поездом под Владимиром увеличилось до 17
4
CNN: должностные лица убеждены, что дни Тиллерсона на посту госсекретаря США сочтены
5
Источник: ни одно сообщение об угрозе взрыва в Москве не подтвердилось
6
Пентагон не считает, что действия армии Асада при поддержке РФ приведут к поражению ИГ
7
Испанцы вышли на ЧМ-2018, а исландцы разбили надежды сборной Турции
Темы дня
Новости партнеров
Реклама