АТОР объявила о прекращении сотрудничества туроператоров с "ВИМ-Авиа"

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские туроператоры прекращают сотрудничество с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" начиная с 7 октября. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"В субботу, 7 октября, прекращается сотрудничество туроператоров с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". Оставшиеся рейсы будут выполняться другими перевозчиками. Сама "ВИМ-Авиа" прекращает выполнять все виды рейсов 15 октября", - говорится в сообщении на сайте АТОР.
Ранее, 4 октября, АТОР сообщала, что 7 октября "ВИМ- Авиа" завершит вывоз китайских туристов из стран Западной Европы.
"ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева.