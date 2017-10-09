Минтранс в ближайшее время обсудит с кредиторами "ВИМ-Авиа" судьбу авиакомпании

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СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ в ближайшее время планирует обсудить с кредиторами "ВИМ-Авиа" вопрос дальнейшей судьбы авиакомпании, сообщил журналистам глава министерства Максим Соколов.
"В ближайшее время планируется встреча с кредиторами "ВИМ-Авиа" для обсуждения дальнейшей судьбы компании", - сказал он.
Он напомнил, что, по его мнению, решение о продолжении деятельности перевозчика находится в компетенции кредиторов.
Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что правительство еще не приняло решение о судьбе "ВИМ-Авиа", но компания будет работать минимум до конца фестиваля молодежи в Сочи (пройдет с 14 по 22 октября) и перевозить его участников.
Также Дворкович сообщал о наличии трех потенциальных инвесторов авиакомпании.