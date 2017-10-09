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Минтранс в ближайшее время обсудит с кредиторами "ВИМ-Авиа" судьбу авиакомпании

Экономика и бизнес
9 октября, 12:25 дата обновления: 9 октября, 12:49 UTC+3

Глава ведомства Максим Соколов полагает, что решение о дальнейшей работе авиаперевозчика должны принимать именно кредиторы

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СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ в ближайшее время планирует обсудить с кредиторами "ВИМ-Авиа" вопрос дальнейшей судьбы авиакомпании, сообщил журналистам глава министерства Максим Соколов.

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"В ближайшее время планируется встреча с кредиторами "ВИМ-Авиа" для обсуждения дальнейшей судьбы компании", - сказал он.

Он напомнил, что, по его мнению, решение о продолжении деятельности перевозчика находится в компетенции кредиторов.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что правительство еще не приняло решение о судьбе "ВИМ-Авиа", но компания будет работать минимум до конца фестиваля молодежи в Сочи (пройдет с 14 по 22 октября) и перевозить его участников.

Также Дворкович сообщал о наличии трех потенциальных инвесторов авиакомпании.

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Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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