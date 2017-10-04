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Дворкович: три российские компании рассматривают покупку "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
4 октября, 12:02 UTC+3

Вице-премьер не уточнил, о каких именно компаниях идет речь

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Три российские компании рассматривают покупку "ВИМ-Авиа", сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

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"Я слышал о трех (компаниях), которые изучают возможность (покупки "ВИМ-Авиа"), - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дворкович не уточнил названия этих компаний. "Есть российские компании, которые еще не готовы, но изучают эту тему, потому что надо понять весь долговой профиль, понять, можно ли договориться с банками о реструктуризации долгов и с лизинговыми компаниями. Им надо изучить ситуацию, может и откажутся", - отметил вице-премьер.

В понедельник, 2 октября, Дворкович доложил председателю правительства Дмитрию Медведеву, что будущее существование "ВИМ-Авиа" остается под вопросом, но есть инвесторы, готовые купить авиакомпанию вместе с долгами.

Общий долг "ВИМ-Авиа", по словам главы Росавиации Александра Нерадько, достиг 10 млрд рублей.

"ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных полетов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

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